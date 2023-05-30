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Телеведущая Маша Малиновская посоветовала интервальное голодание для похудения к лету

Телеведущая Маша Малиновская в разговоре с "Пятым каналом" призналась, что не ест после 15 часов, чтобы похудеть к лету.

Малиновская посоветовала интервальное голодание для похудения к лету
© Malinovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"Помогает железобетонно. Чем больше интервал, тем быстрее и лучше помогает. Я начинала с короткого интервала, то есть я переставала есть после 18:00 и начинала только после 11:00", - отметила Малиновская.

Телеведущая призналась, что поддерживать такой режим питания тяжело только первые четыре дня. Спустя несколько дней, по словам Малиновской, организм начинает привыкать к интервальному голоданию.

При этом она крайне негативно относится к соляриям. Малиновская призналась, что в свое время увлекалась искусственным загаром, однако изменила свое мнение после того, как у певцов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбникова обнаружили рак кожи из-за увлечения солярием.

"У них дома стоял солярий, они увлекались этой историей. И понятно, это привело к болезни. И я стала осознаннее относиться к своему здоровью", - рассказала Малиновская.

Ранее Маша Малиновская раскрыла свой вес и рассказала о похудении.

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