$80.69+0.6386.51+0.61

Раскрыты подробности о продаже особняка Пугачевой в Подмосковье

Подробности о продаже особняка певицы Аллы Пугачевой в подмосковной Истре раскрыл Life. Издание сообщило, что внук артистки Никита Пресняков пока не сможет искать покупателей: сделке с недвижимостью помешал долг по оплате аренды береговой линии.

Раскрыты подробности о продаже особняка Пугачевой в Подмосковье
© globallookpress.com

Сумма задолженности певицы составляет порядка 44,5 тысячи рублей и 7 тысяч пени. Деньги взыскал через суд Комитет по управлению имуществом Солнечногорска. На сделки с домом наложены ограничения.

Ранее Пресняков выставил на продажу особняк в Истре за 225 миллионов рублей. По данным Life, позднее объявление исчезло с сайта. Несколько лет назад Пугачева подарила дачу Преснякову, заявляют СМИ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий