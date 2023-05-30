Волочкова заявила, что спит без нижнего белья

Балерина Анастасия Волочкова призналась в Instagram, что спит без нижнего белья. Волочкова заявила, что всегда спит без трусов, потому что ей так комфортно. "А как в трусиках, когда с мужчиной?" - спросила танцовщица.

© Volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Об этом Волочкова рассказала под постом Лерой Кудрявцевой о нижнем белье. Телеведущая жаловалась, что ее ночные трусы промокли из-за сильной влажности. Звезда объяснила, что больше ей не в чем спать во время отпуска.

"Здесь льет дождь уже 3 суток и дикая влажность. Скоро спать, трусы влажные. Пошла растопила сауну и бережно положила их сохнуть… Через час зашла, повертела в руках и решила для пущей просушки на секунду положить на камни. Сауна. Камни. Горящие трусы", - написала Кудрявцева.

Блогерша Алена Водонаева высмеяла комментарий Волочковой.

"Анастасия Волочкова задается важным вопросом под постом с трусами у Леры Кудрявцевой", - отметила Водонаева.