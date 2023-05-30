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Певца SHAMAN обвинили в плагиате

Пользователи Twitter обвинили певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в плагиате клипа на песню Falling Back канадского рэпера Дрейка. Об этом сообщает Telegram-канал 136th.

Певца SHAMAN обвинили в плагиате
© РИА Новости

Как отметили пользователи соцсетей, клип на песню «Мед» во многом копирует клип Дрейка. В некоторых постах пользователи даже составили подборку из похожих между собой кадров из этих клипов.

Похож и общий сюжет – в своём клипе SHAMAN женится на сотне фанаток, при этом в клипе Дрейка происходит тоже самое. Серьёзно различаются только концовки и количество девушек – у канадца их всего 24.

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Ранее в плагиате обвинили победительницу «Евровидения-2023» Loreen. Пользователи социальных сетей считают, что она украла песню «В плену» украинской певицы Мики Ньютон.

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