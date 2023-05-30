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Павел Воля высмеял любителей электросамокатов

Популярный российский стендап-комик Павел Воля шуточным видео высмеял любителей электросамокатов. Ролик появился в его аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Павел Воля высмеял любителей электросамокатов
© Lenta.ru

Юморист в видео выпускает стрелу из лука, которая следом как будто попадает в парня, передвигающегося на электросамокате. Молодой человек падает.

«Предостережение всем любителям электросамокатов», — написал комик.

В комментариях пользователи посмеялись над шуткой Воли, а также посетовали на потенциальные опасности от электросамокатов. «Недавно только на меня чуть не наехала девушка на электросамокате, повезло, что я успела отойти в сторону», «Надо начинать писать петиции за запрет элекстросамокатов в принципе или запрет езды по тротуарам»,

«Очень удобное средство передвижения, но ходить по улицам стало невозможно», — высказались они.

В России с 1 марта начали действовать изменения правил дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам разрешено со скоростью не выше 25 километров в час. При этом если электросамокат или другое подобное устройство движется по тротуару, приоритет получают пешеходы.

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