Павел Воля высмеял любителей электросамокатов

Популярный российский стендап-комик Павел Воля шуточным видео высмеял любителей электросамокатов. Ролик появился в его аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Юморист в видео выпускает стрелу из лука, которая следом как будто попадает в парня, передвигающегося на электросамокате. Молодой человек падает.

«Предостережение всем любителям электросамокатов», — написал комик.

В комментариях пользователи посмеялись над шуткой Воли, а также посетовали на потенциальные опасности от электросамокатов. «Недавно только на меня чуть не наехала девушка на электросамокате, повезло, что я успела отойти в сторону», «Надо начинать писать петиции за запрет элекстросамокатов в принципе или запрет езды по тротуарам»,

«Очень удобное средство передвижения, но ходить по улицам стало невозможно», — высказались они.