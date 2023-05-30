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Журналисты обнаружили, что стало с проектом Шнурова «Зоя»

Проект рок-музыканта и продюсера Сергея Шнурова «Зоя» окончательно закрыт, а фирма, которая ранее специализировалась на выпуске песен, теперь займется оптовой торговлей, арендой, а также электромонтажными работами и уборкой помещений. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты обнаружили, что стало с проектом Шнурова «Зоя»
© globallookpress.com

Ранее Сергей Шнуров начал проект «Зоя». Ожидалось, что ZOYA будет товарным знаком, под ним планировалось выпускать различные товары, а также представлять интересы компаний в сфере информационного продвижения и рекламы. Группа с женским вокалом под названием «Зоя» была презентована в июне 2021 года.

Однако уже в январе этого года, Шнуров покинул ООО «Зояпродакшн», а сейчас музыкальный лейбл и вовсе сменил род деятельности.

29 мая компания поменяла учредителей, гендиректора, юридический адрес и полностью перепрофилировалась.

Новые владельцы собираются заниматься оптовой торговлей, арендой грузовиков, продажей металла, лесоматериалов и электронного оборудования, а также электромонтажными работами и уборкой помещений.

При этом солистка группы «Зоя» Ксения Руденко, выступавшая под псевдонимом, все также продолжает петь в составе «Ленинграда». Новые клипы с ней регулярно выходят на YouTube, отмечает издание.

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