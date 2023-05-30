Инстасамка пообещала Мизулиной изменить тексты песен

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) на встрече с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной пообещала ей изменить тексты своих песен. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

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По данным издания, Инстасамка пообещала убрать из своих треков упоминания наркотиков, минимизировать мат и пропаганду разврата.

Кроме того, утверждает источник, Дарья Зотеева решила окончательно вернуться в Москву из Дубая.