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Комик с популярного шоу на ТНТ рассказал о заработке в программе

Российский стендап-комик, участник популярного юмористического шоу Stand Up на канале ТНТ Андрей Атлас заявил, что в начале карьеры в программе не получал зарплату. О заработке в проекте он рассказал в подкасте «Авторитет мысли», запись доступна на YouTube.

Комик с популярного шоу на ТНТ рассказал о заработке в программе
© Lenta.ru

«Мы же раньше, когда попали в Stand Up на ТНТ, нам не платили, у нас ни зарплат, ничего не было. Нам снимали квартиры и мы зарабатывали тем, что попадали вот в эти основные вечеринки [программы]», — вспомнил Атлас.

По словам юмориста, подобных вечеринок было две в месяц, и благодаря одной можно было заработать порядка 50 тысяч рублей.

Ранее другой участник Stand Up на ТНТ Гурам Амарян раскрыл самый большой заработок, который он получал за корпоратив. Комик признался, что однажды ему заплатили 1,5 миллиона рублей за выступление на таком мероприятии. Вместе с тем он назвал этот корпоратив самым отвратительным мероприятием в своей карьере.

Андрей Атлас — комик из Ростова-на-Дону. Участвовал в юмористическом проекте «Открытый микрофон» на ТНТ. После этого стал резидентом шоу Stand Up.

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