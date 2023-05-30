"Мои золотые, я на все свои спектакли уже 20 лет зрителей приглашаю совершенно бесплатно. И для того, чтобы это случилось, для этого должна найти финансовую поддержку. Мало кто говорит об этом, говорят про трусы, про шпагат и бани, а про творчество — мало кому интересно", - утверждает Волочкова.