$80.06+0.0985.90-0.02

Анастасия Волочкова заявила, что налоговая должна ей доплачивать за бесплатные концерты

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о том, что налоговая служба может проверить ее на возможную задолженность. Слова артистки цитирует портал "А теперь внимание!". Волочкова заверила, что не боится никаких проверок.

"Кто бы ко мне не пришел, у меня заплачены все налоги на имущество: дом, квартира, машина. Но что касается творчества. Извините, кто кому еще должен", - поделилась звезда.

Балерина отметила, что сейчас людям интереснее скандалы, нежели ее творчество. Она утверждает, что уже много лет организовывает благотворительные выступления, однако они не вызывают бурной реакции.

"Мои золотые, я на все свои спектакли уже 20 лет зрителей приглашаю совершенно бесплатно. И для того, чтобы это случилось, для этого должна найти финансовую поддержку. Мало кто говорит об этом, говорят про трусы, про шпагат и бани, а про творчество — мало кому интересно", - утверждает Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что победит в номинации "Кринж года". Балерина заявила, что сама является кринжем.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий