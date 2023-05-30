Гороскоп на вторник, 30 мая

Все течет, все меняется – так можно охарактеризовать текущий период. Самое востребованное качество при данном положении планет – гибкость ума. Настало отличное время для обучения, особенно для того, чтобы записаться на какие-то экспресс-курсы.

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30 мая Солнце в Близнецах гармонизировано Луной в Весах. Повысится договороспособность. Кроме того, этот вторник – один из наиболее подходящих дней для того, чтобы расширить круг друзей и знакомых. Для покупок день тоже неплохой, особенно, если вы хотите купить что-то с целью выглядеть моложе. Благоприятно вступать в группы по интересам и в интернет-сообщества. Будьте щедры на улыбки, комплименты, лайки в соцсетях, и день будет чудесным.

Овен, приближаясь к достижению своей цели, вы попутно сможете решить и еще пару задач.

Телец, вас ждет насыщенный день. Вы многого добьетесь, но не торопитесь хвастаться успехами. Лишнее внимание сейчас вам ни к чему.

Близнецы, ваши слова имеют особый вес. Не говорите лишнего, а то, что сказать необходимо, старайтесь говорить кратко и выразительно.

Рак, обстоятельства сложатся так, что окружающие могут сказать что-то вроде: «А ты хорошо устроился!»

Лев, у вас повысится работоспособность и производительность. Сможете выполнить и перевыполнить план, лишь бы этот план у вас был.

Дева, если вы зайдете в магазин, вам встретится такой хороший товар, что захочется купить сразу два.

Весы, можете обратиться с просьбой об одолжении, скорее всего, вам не откажут.

Скорпион, человек, который не желал вас слушать, может передумать и уступить.

Стрелец, ваша уверенность в чем-то будет поколеблена. Обстоятельства подскажут, где надо подстраховаться, и на что обратить внимание.

Козерог, вы сможете договориться по вопросу, который еще недавно вызывал много разногласий.

Водолей, вам пойдет на пользу поработать на природе. А если трудиться приходится в офисе, обязательно погуляйте вечерком. Свежий воздух вам сейчас совершенно необходим.