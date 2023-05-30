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Киркоров снова обратился к пластическому хирургу

Певец Филипп Киркоров показал кадры из клиники и рассказал о будущей пластической операции.

Киркоров снова обратился к пластическому хирургу
© АГН Москва

— Куда я могу отправиться на ночь глядя? Предела красоте и совершенству нет. Сейчас будем заниматься красотой, делать пластику, — рассказал своим поклонникам артист в социальной сети.

Хирург знаменитости Тимур Хайдаров пообещал, что преображение певца станет сенсационным. Но ни он, ни Киркоров не раскрыли детали будущей операции, сообщает РИА Новости.

Филипп Киркоров в последнее время поражает публику своими преображениями. Только в начале года он появился в обновленном образе, который очень понравился его фанатам. В середине мая произошла новая перемена имиджа.

Весь апрель знаменитость был на гастролях в честь своего дня рождения. Пять концертов прошли в Санкт-Петербурге и столько же в Москве. Потом артист улетел отдыхать в Грецию и опубликовал оттуда снимки.

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