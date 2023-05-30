Киркоров снова обратился к пластическому хирургу

Певец Филипп Киркоров показал кадры из клиники и рассказал о будущей пластической операции.

© АГН Москва

— Куда я могу отправиться на ночь глядя? Предела красоте и совершенству нет. Сейчас будем заниматься красотой, делать пластику, — рассказал своим поклонникам артист в социальной сети.

Хирург знаменитости Тимур Хайдаров пообещал, что преображение певца станет сенсационным. Но ни он, ни Киркоров не раскрыли детали будущей операции, сообщает РИА Новости.

Филипп Киркоров в последнее время поражает публику своими преображениями. Только в начале года он появился в обновленном образе, который очень понравился его фанатам. В середине мая произошла новая перемена имиджа.