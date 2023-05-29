Рыбам не стоит давать обещаний, а Скорпионов ждет интересное знакомство: гороскоп на вторник, 30 мая

Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 мая.

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Держите себя в руках, тогда вы сможете во многих делах добиться больших успехов. Не поддавайтесь на провокации окружающих и не позволяйте никому втягивать вас в ссоры и конфликты. Важные решения желательно принимать полностью самостоятельно, особенно, если они касаются работы или бизнеса. Здесь стоит полагаться лишь на здравый смысл и собственный опыт: советы со стороны могут вам лишь навредить. В районе обеда вы можете получить неожиданное предложение или приглашение. Вами может, наконец, заинтересоваться человек, чье внимание вы в течение длительного времени пытались привлечь. Также вероятно начало дружеских или романтических отношений.

Неблагоприятный день в плане коммерции и решения финансовых вопросов. Рискуете упустить из виду что-то важное или совершить ошибку, которая приведет к серьезным потерям. Там же, где дело не будет касаться денег, вы будете поступать правильно, выбирая всегда единственно верный путь к цели. Не исключено, что сегодня вы определитесь, наконец, с планами на будущее и найдете союзников, которые помогут вам в воплощении задуманного в жизнь. Лучше всего вам будет даваться сегодня учеба и творческая деятельность. Можете браться за что-то совершенно новое – будет интересно.

Этот день обещает быть очень беспокойным. Большой ошибкой будет надеяться на помощь со стороны, поскольку даже те люди, которые клялись придти вам на помощь в любую минуту, сегодня не смогут этого сделать. В делах могут возникать непредвиденные задержки, так что вы будете вынуждены отложить долгожданные встречи. Можно заняться какими-то домашними делами, решением бытовых вопросов, покупкой мебели или бытовой техники, — все ваши приобретения окажутся удачными. Вечером вероятно получение неожиданной весточки от родственников издалека.

Подходящий день для общения. Успешно пройдут и те встречи, которые вы планировали заранее, и совершенно неожиданные. Вам даже не придется особо стараться, чтобы произвести на окружающих хорошее впечатление: просто ведите себя естественно и будьте искренни. Представится возможность найти себе новых союзников, которые разделяют ваше мнение по многим вопросам. Со временем эти люди могут стать вам настоящими друзьями. Этот день подходит для оформления документов, посещения государственных организаций – все пройдет так, как вам нужно. Во второй половине дня вы можете получить какую-то важную информацию, которая убережет вас от ненужных расходов.

Этот день обещает быть спокойным и благоприятным. Каких-то радикальных жизненных перемен в лучшую сторону сегодня не произойдет, зато вы займетесь чем-то интересным и увлекательным, пообщаетесь с необычными людьми и по-новому взглянете на какие-то привычные вещи. Не исключено, что вы разберетесь, наконец, со своими желаниями и определитесь с планами на будущее. После обеда вы можете получить заманчивое предложение, от которого будете не в силах отказаться. Все поездки этого дня сложатся хорошо, а вдали от дома вы можете познакомиться с интересными людьми и найти себе новых друзей.

Этот день обещает быть не особенно приятным, но все-таки не безнадежно плохим. Проявляйте настойчивость и целеустремленность – именно они сегодня, как никогда, необходимы для достижения успеха в любом деле. Даже то, что раньше всегда давалось вам очень легко, сегодня потребует значительных усилий. Имейте в виду: это вовсе не повод отказываться от своих задумок или откладывать осуществление идей на потом. Если вы станете с готовностью трудиться, то добьетесь в результате даже большего, чем рассчитывали. Иногда у вас будут возникать проблемы не по собственной вине, а из-за чужих ошибок. Вы будете вынуждены брать на себя ответственность и исправлять допущенные другими людьми промахи.

Этот легкий и спокойный день может преподнести вам много приятных сюрпризов. Вы вряд ли одержите какие-то грандиозные победы, да и новые задачи могут поставить вас в тупик, зато вы успешно решите беспокоящие вас в последнее время проблемы. Не торопитесь: у вас достаточно времени, чтобы во всем разобраться, и немного позднее вы обязательно поймете, как нужно действовать. Финансовая картина благоприятная: представится шанс заключить прибыльные сделки или сделать удачные покупки. Все поездки этого дня сложатся хорошо, особенно, если вы возьмете с собой в дорогу близких вам людей.

Первая половина дня обещает быть весьма благоприятной. В это время вам будет во многом везти, а также вы справитесь с делами, которые еще совсем недавно казались вам безнадежными. Финансовая картина благоприятная: вероятны денежные поступления, а также вы можете найти неожиданный способ увеличить свои доходы. Несмотря на то, что дел и забот будет очень много, вы все успеете и даже не почувствуете и следа усталости. Вечером вероятны трудности в общении с людьми, отношения с которыми в последнее время и так были напряженными. И хотя открытого конфликта избежать удастся, разговор будет точно не из приятных. Также сегодня вас может ожидать интересное и многообещающее знакомство.

Сегодня вам необходимо во всем руководствоваться собственной интуицией: она будет давать очень полезные и своевременные подсказки. Также весьма кстати придется и ваша способность разбираться в людях: вы сразу же верно составите впечатление обо всех новых знакомых и поймете, от кого нужно держаться как можно дальше, а с кем можно иметь дело. Вероятно начало длительного плодотворного сотрудничества, а также вас могут пригласить к работе над каким-то многообещающим и очень необычным проектом. Не спешите раскрывать окружающим свои планы и секреты, а задумав что-то важное, старайтесь и вовсе не привлекать к себе лишнего внимания.

Сегодня вам будет сложно настроиться на серьезный и ответственный лад. Вы будете мечтать об отдыхе и ярких впечатлениях, но придется довольствоваться скучными и утомительными делами, а также общаться с людьми, которые не вызывают у вас симпатии. Кроме того, сегодня вы будете вынуждены исправлять старые ошибки, причем, не только свои, но и чужие. Все это будет далеко не лучшим образом сказываться на настроении, а потому иногда вы станете злиться на тех, кто абсолютно ни в чем не виноват. Запланировав важную встречу, подготовьтесь к ней с особой серьезностью: ошибкой будет надеяться лишь на свое обаяние.

Подходящий день для учебы, а также других сложных и ответственных дел, требующих и внимательности к деталям, и творческого подхода одновременно. Чем сложнее и серьезнее будут стоящие перед вами задачи, тем больший энтузиазм вызовет у вас их решение. Вы не будете искать легких путей, однако, придете к поставленным целям все равно раньше всех остальных. Общение с союзниками и единомышленниками окажется сегодня очень полезным: можно просто поговорить «по душам», а можно и обсудить общие планы и совместные действия. В любом случае этот разговор придаст вам уверенность и настроит на оптимистичный лад.