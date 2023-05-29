Певица Бьянка ответила матом на замечания о лишнем весе

«Обычно их (некорректные вопросы) задают люди, у которых очень маленькая, дрябленькая писечка <…>, либо сисечек нет, либо очень большая проблема с мозгами. Но проблема с мозгами, определенно, да», — заявила певица.

В мае 2023 года Липницкая сообщила, что намерена похудеть на 20 кг. Она рассказала, что ей нужно сбросить лишний вес, чтобы сделать пластическую операцию. Артистка планирует пластику живота и пресса. Бьянка уточнила, что любит и принимает свое тело, но если есть возможно его улучшить без негативных последствий, то она это сделает. По словам звезды, она не хочет такие же формы как у светской львицы Ким Кардашьян и стремится к фигуре певицы Рианны.