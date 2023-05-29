Джонни Депп отложил гастроли из-за травмы

Известный актер и музыкант Джонни Депп был вынужден отложить гастроли по США своей группы The Hollywood Vampires из-за поврежденной лодыжки, пишет портал TMZ со ссылкой на источник.

По данным портала, актер подвернул ногу на Каннском фестивале. Активная концертная деятельность Деппа лишь усугубила ситуацию.

Врачи посоветовали ему на время отложить концерты.

Группа перенесла три ближайших концерта, новые даты выступлений пока не сообщаются. Предположительно, они пройдут в конце июля.

Напомним, что группа Hollywood Vampires была основана в 2012 году. Депп, рок-певец Элис Купер и гитарист Джо Перри, участник Aerosmith, за 11 лет выпустили два студийных альбома.