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У снявшей работу ПВО украинской певицы Инны Вороной провели обыски после задержания

В доме у украинской певицы Инны Вороновой Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание "Страна".

Обыски провели спустя более двух недель назад после задержания артистки за съемки работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Девушке предъявили обвинение по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о работе Вооруженных сил Украины), меру пресечения ей выбирают. Известно, что после задержания в соцсетях девушки появилось видео с извинениями.

В начале 2022 года власти Украины запретили снимать передвижения и места дислокации военных, а также взрывы и другие события военного характера, по которым можно определить координаты. Посты об этом могут быть квалифицированы как пособничество и государственная измена. 17 мая 2023 года в Киеве заблокировали работу уличных камер, которые могли регистрировать работу ПВО.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала шестерых украинских блогеров за видео об атаке на ЗРК Patriot. Подозреваемым грозит до 8 лет тюрьмы.

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