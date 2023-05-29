Певицу Славу госпитализировали в Москве

Певицу Славу (Анастасию Сланевскую) госпитализировали в одну из московских клиник. Об этом пишет портал «СтарХит» со ссылкой на источник.

По данным портала, накануне дочь 43-летней артистки рассказала в соцсетях, что заболела вся семья певицы, включая грудного сына.

Источник отметил, что врачи заподозрили у Славы воспаление легких. Он добавил, что у певицы зафиксирована высокая температура, тошнота, а также сильный кашель.

Концертный директор Сланевской Николай Макаров подтвердил появившуюся в СМИ информацию о госпитализации певицы, сообщает Агентство городских новостей «Москва».