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Певицу Славу госпитализировали в Москве

Певицу Славу (Анастасию Сланевскую) госпитализировали в одну из московских клиник. Об этом пишет портал «СтарХит» со ссылкой на источник.

Певицу Славу госпитализировали в Москве
© ТАСС

По данным портала, накануне дочь 43-летней артистки рассказала в соцсетях, что заболела вся семья певицы, включая грудного сына.

Источник отметил, что врачи заподозрили у Славы воспаление легких. Он добавил, что у певицы зафиксирована высокая температура, тошнота, а также сильный кашель.

Концертный директор Сланевской Николай Макаров подтвердил появившуюся в СМИ информацию о госпитализации певицы, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Макаров не рассказал, по какой причине Славу направили в больницу, но призвал не беспокоиться за артистку. По его оценке, ничего серьезного не случилось.

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