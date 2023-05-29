Якубович высказался об эмиграции

«Можно уехать куда угодно, можно работать там, где больше зарабатываешь, можно жениться. Можно уехать куда-нибудь и там прожить жизнь, отдыхая и глядя на другой восход и на другой закат. Но где-нибудь когда-нибудь кто-нибудь, пусть не прямо в лоб, но намекнет тебе, что ты здесь чужой. Обязательно», — процитировал Якубович Гамзатова, назвав его слова великими.