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Якубович высказал свое отношение к эмиграции

Ведущий программы «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович высказал свое мнение об эмиграции. В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» он заявил, что человек может изменить что угодно, в том числе место жительства, но не свое «отчество».

Якубович высказался об эмиграции
© globallookpress.com

Известный телеведущий также привел в пример высказывания советского поэта Расула Гамзатова, которые он когда-то сказал ему в личной беседе.

«Можно уехать куда угодно, можно работать там, где больше зарабатываешь, можно жениться. Можно уехать куда-нибудь и там прожить жизнь, отдыхая и глядя на другой восход и на другой закат. Но где-нибудь когда-нибудь кто-нибудь, пусть не прямо в лоб, но намекнет тебе, что ты здесь чужой. Обязательно», — процитировал Якубович Гамзатова, назвав его слова великими.

Ведущий добавил, что по-настоящему жить можно «только со своими», поскольку «только свои все поймут и все простят».

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