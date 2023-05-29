Якубович высказался об эмиграции

Якубович высказал свое отношение к эмиграции
Ведущий программы «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович высказал свое мнение об эмиграции. В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» он заявил, что человек может изменить что угодно, в том числе место жительства, но не свое «отчество».
Известный телеведущий также привел в пример высказывания советского поэта Расула Гамзатова, которые он когда-то сказал ему в личной беседе.
«Можно уехать куда угодно, можно работать там, где больше зарабатываешь, можно жениться. Можно уехать куда-нибудь и там прожить жизнь, отдыхая и глядя на другой восход и на другой закат. Но где-нибудь когда-нибудь кто-нибудь, пусть не прямо в лоб, но намекнет тебе, что ты здесь чужой. Обязательно», — процитировал Якубович Гамзатова, назвав его слова великими.
Ведущий добавил, что по-настоящему жить можно «только со своими», поскольку «только свои все поймут и все простят».