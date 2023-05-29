Елена Север отметила 50-летний юбилей сольным концертом

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Сюрпризом для певицы стало появление в зрительном зале ее одноклассников, которые специально приехали из Санкт-Петербурга вместе с их первой учительницей.

Москвичей пригласили на летние концерты в Саду имени Баумана. Они будут проходить каждую пятницу в рамках проекта «Зеленка». Горожан ждут выступления в жанрах инди, рок, поп и джаз.