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Елена Север отметила 50-летний юбилей сольным концертом

28 мая состоялся первый сольный концерт певицы Елены Север. Она провела его в свой 50-летний юбилей. Поздравить именинницу пришли Григорий Лепс, Максим Фадеев, Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Александр Ревва и многие другие.

Елена Север отметила 50-летний юбилей сольным концертом
© вечерняя москва

На концерте прозвучало много дуэтных композиций, исполненных с Григорием Лепсом, Стасом Михайловым, Стасом Пьехой, Александром Маршалом, Дмитрием Дюжевым. Ведущим концерта выступил Николай Басков.

Сюрпризом для певицы стало появление в зрительном зале ее одноклассников, которые специально приехали из Санкт-Петербурга вместе с их первой учительницей.

Москвичей пригласили на летние концерты в Саду имени Баумана. Они будут проходить каждую пятницу в рамках проекта «Зеленка». Горожан ждут выступления в жанрах инди, рок, поп и джаз.

В стенах Музея Победы 27 мая прошли два бесплатных концерта с участием 100 юных артистов. В частности, в 14:00 в Зале полководцев выступили коллективы и солисты Детской школы искусств имени Дмитрия Бортянского. Они исполнили произведения многих советских композиторов.

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