Якубович высказался об эмиграции

«Знаешь, что он сказал? "Можно уехать куда угодно, можно работать там, где больше зарабатываешь, можно жениться. Можно уехать куда-нибудь и там прожить жизнь, отдыхая и глядя на другой восход и на другой закат. Но где-нибудь когда-нибудь кто-нибудь, пусть не прямо в лоб, но намекнет тебе, что ты здесь чужой. Обязательно". Жить можно только со своими, сказал он. И только свои все поймут и все простят», — вспомнил ведущий «Поле чудес». Он также назвал эти слова Гамзатова великими.