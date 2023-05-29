Соседов рассказал, за что на него жалуются соседи по даче

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что соседи по даче жалуются на него. Как сообщает «Пятый канал», знаменитость любит проводить время на своем участке в деревне Митяево, однако ему не нравится ухаживать за собственными владениями.

Критик подчеркнул, что ему не нужен шикарный дом или большой огород — для отдыха вне города ему хватает небольшой деревянной постройки и яблоневого сада. Время он предпочитает проводить лежа в гамаке под тенью деревьев.

Однако таким времяпрепровождением Соседова недовольны его соседи по даче. Из-за беспечности на участке критика разрослись сорняки, которые вредят посадкам в соседском огороде. Однако сам Сергей не реагирует на жалобы соседей и ничего не предпринимает.