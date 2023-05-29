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Соседов рассказал, за что на него жалуются соседи по даче

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что соседи по даче жалуются на него. Как сообщает «Пятый канал», знаменитость любит проводить время на своем участке в деревне Митяево, однако ему не нравится ухаживать за собственными владениями.

Соседов рассказал, за что на него жалуются соседи по даче
© globallookpress.com

Критик подчеркнул, что ему не нужен шикарный дом или большой огород — для отдыха вне города ему хватает небольшой деревянной постройки и яблоневого сада. Время он предпочитает проводить лежа в гамаке под тенью деревьев.

Однако таким времяпрепровождением Соседова недовольны его соседи по даче. Из-за беспечности на участке критика разрослись сорняки, которые вредят посадкам в соседском огороде. Однако сам Сергей не реагирует на жалобы соседей и ничего не предпринимает.

Ранее Соседов признался, что не хочет заводить детей. Он заявил, что является противником современных гаджетов и социальных сетей, а воспитать наследников без них невозможно — иначе они станут изгоями в обществе. Он не хочет портить их судьбу, из-за чего решил отказаться от них вовсе.

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