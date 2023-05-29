Певица Глюкоза опровергла слухи о беременности
Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опровергла слухи о беременности. Она объяснила наличие большого живота на последних фотографиях.
Исполнительница хита «Невеста» прокомментировала снимки, на которых отчетливо виднеется «беременный» живот. Артистка призналась, что кадры с округлившимися формами были сделаны для съемок в новом проекте.
«Детей очень хочу. И думаю, в скором времени», — написала она в социальных сетях.
Напомним, Глюкоза занимается воспитанием двух дочерей, которые были рождены в браке с предпринимателем Александром Чистяковым. Несмотря на это, семья мечтает о еще одном ребенке.