Певица Глюкоза опровергла слухи о беременности

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опровергла слухи о беременности. Она объяснила наличие большого живота на последних фотографиях.

© слово и дело

Исполнительница хита «Невеста» прокомментировала снимки, на которых отчетливо виднеется «беременный» живот. Артистка призналась, что кадры с округлившимися формами были сделаны для съемок в новом проекте.

«Детей очень хочу. И думаю, в скором времени», — написала она в социальных сетях.