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Певица Глюкоза опровергла слухи о беременности

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опровергла слухи о беременности. Она объяснила наличие большого живота на последних фотографиях.

Певица Глюкоза опровергла слухи о беременности
© слово и дело

Исполнительница хита «Невеста» прокомментировала снимки, на которых отчетливо виднеется «беременный» живот. Артистка призналась, что кадры с округлившимися формами были сделаны для съемок в новом проекте.

«Детей очень хочу. И думаю, в скором времени», — написала она в социальных сетях.

Напомним, Глюкоза занимается воспитанием двух дочерей, которые были рождены в браке с предпринимателем Александром Чистяковым. Несмотря на это, семья мечтает о еще одном ребенке.

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