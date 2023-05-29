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«Филиппинский Ельцин»: Киркоров во время съемок напал на Мусагалиева

Певец Филип Киркоров в новом выпуске шоу «Концерты» на ТНТ устроил скандал и напал на юмориста, члена команды «Камызяки» Азамата Мусагалиева. Как сообщает StarHit, он оказался недоволен наглым поведением комика.

Киркоров во время съемок обругал комика Мусагалиева
© globallookpress.com

Во время исполнения песни «Снег» Мусагалиев накинулся на артиста и потребовал не мешать ему и сказал:

«Не пой свои песни, задолбал. Что ты на меня свои глазенки болгарские вытаращил?»

Киркоров не выдержал этого и в ответ стал ругать комика. Он назвал его «филиппинским Ельциным» и «жужелицей странной».

«Ты мутной каплей висел снизу рейтинга, когда вся страна Новый год с меня начинала», — заявил Киркоров.

Разумеется, их конфликт был постановочным, поскольку после него комик и певец обнялись и стали любезничать. Столь резкую перемену настроения они объяснили «шоу-бизнесом».

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