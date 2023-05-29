Киркоров во время съемок обругал комика Мусагалиева

Певец Филип Киркоров в новом выпуске шоу «Концерты» на ТНТ устроил скандал и напал на юмориста, члена команды «Камызяки» Азамата Мусагалиева. Как сообщает StarHit, он оказался недоволен наглым поведением комика.

Во время исполнения песни «Снег» Мусагалиев накинулся на артиста и потребовал не мешать ему и сказал:

«Не пой свои песни, задолбал. Что ты на меня свои глазенки болгарские вытаращил?»

Киркоров не выдержал этого и в ответ стал ругать комика. Он назвал его «филиппинским Ельциным» и «жужелицей странной».

«Ты мутной каплей висел снизу рейтинга, когда вся страна Новый год с меня начинала», — заявил Киркоров.