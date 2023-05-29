Рок-группа Киану Ривза Dogstar воссоединилась спустя 20 лет и выступила на фестивале BottleRock в американской долине Напа. Об этом сообщает Billboard.

Коллектив исполнил 12 песен, три из которых были новыми — они войдут в следующий мини-альбом. Кроме того, в ближайшее время состоится тур группы, посвященный этой пластинке.

В беседе с журналистами Ривз отметил, что он скучал по совместной игре и написанию музыки. После распада коллектива он виделся с Робертом Милхаусом и Бретом Домроузом — периодически они играли для себя. Однако в 2020 году, когда начался карантин из-за пандемии коронавируса, их совместные игры превратились в «домашний лагерь», в ходе которого они начали писать музыку.