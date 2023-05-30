Рэпер Feduk назвал недостаток Москвы

Российский рэпер Feduk пожаловался на московские пробки. Недостаток жизни в столице автор песни «Розовое вино» назвал в интервью для «Москвич Mag».

Отвечая на вопрос о произошедших в Москве за последние десять лет изменениях, Feduk отметил состояние дорог.

«В Москве лютые пробки, чаще всего из-за кривого сервиса ремонта дорог», — заявил он.

Среди положительных перемен артист выделил улучшение сервиса.

Feduk добавил, что российская столица имеет преимущество перед мегаполисами в других странах — именно в Москве самые удобные приложения по доставке и онлайн-банкингу. Рэпер также упомянул свои любимые и нелюбимые локации в городе: лучшим районом он считает Тропарево-Никулино, а худшим — восток столицы.