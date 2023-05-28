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Шаляпин назвал лучшие, по его мнению, места для отдыха в России

Прохор Шаляпин рассказал о лучших местах для отдыха в России. Артист обозначил несколько точек на карте. Певец отметил, что, к примеру, в Алтайский край или на Дальний Восток добраться не так просто и недешево. Но и поближе есть немало прекрасных мест, сказал Прохор в беседе с iReactor.

Шаляпин назвал лучшие, по его мнению, места для отдыха в России
© РИА Новости

«Впечатлен Кисловодском… Люблю гулять в кисловодском парке, воздух там можно пить», – сказал певец.

Прекрасно можно отдохнуть в Сочи – главное, подобрать хороший отель с комфортными условиями.

«Ларису Рубальскую, Эвелину Бледанс, Виталину Цымбалюк-Романовскую туда отправлял поддержать здоровье», - уточнил он.

В августе, по словам Шаляпина, в Астрахани на лотосовых полях распускаются цветы. Это зрелище стоит того, чтобы приехать и им полюбоваться.

Также рекомендует певец посетить Калининград и область.

«Недавно побывал в Светлогорске. Погулял в Национальном парке, в районе залива. Прекрасное место, чтобы позагорать и поплавать в море», – советует он.

Певец Прохор Шаляпин рассказал в беседе с «Пятым каналом», что мечтает о ребенке. Шаляпин желает стать многодетным отцом.

«Можно два мальчика, девочку. Или две девочки, мальчика. Как-то так. Потому что я читал, что ваши гены передаются по мужской линии», - поделился артист.

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