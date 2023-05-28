Шаляпин назвал лучшие, по его мнению, места для отдыха в России

Прохор Шаляпин рассказал о лучших местах для отдыха в России. Артист обозначил несколько точек на карте. Певец отметил, что, к примеру, в Алтайский край или на Дальний Восток добраться не так просто и недешево. Но и поближе есть немало прекрасных мест, сказал Прохор в беседе с iReactor.