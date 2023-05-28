Девам не стоит брать на себя обязательства, а Раков может ждать серьезный конфликт: гороскоп на понедельник, 29 мая

Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 мая.

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Постарайтесь сохранять душевное равновесие. Если вам это сегодня удастся, то вряд ли возникнут какие-то серьезные проблемы и неприятности. Вероятны некоторые трудности в отношениях с коллегами по работе, но вы обязательно найдете компромиссы и избежите конфликтов. Не исключено, что начальство примет именно вашу сторону, и это окажется весьма кстати. Воздержитесь сегодня от долгих путешествий и поездок в одиночестве: если же этого не получится избежать, серьезно к ним подготовьтесь и учтите каждую мелочь. Особенное внимание уделите тому, все ли необходимые документы вы взяли с собой в путь.

Благоприятный день для общения с людьми, на которых вы бы хотели произвести хорошее впечатление. Вам даже не придется стараться, чтобы им понравиться и завоевать доверие: ведите себя максимально естественно, и тогда ваши достоинства и таланты будут обязательно замечены. Не исключено начало новых романтических отношений, ярких и стремительно развивающихся. Также сегодня вас может ожидать успех в коммерческой деятельности: вы можете заключить выгодные сделки или сделать удачные капиталовложения. Не рискуя деньгами, вы выберете наиболее надежные варианты и не ошибетесь.

Сегодня вы будете настолько уверены в своих силах, что можете в одиночку взяться за какое-то очень сложное дело, вступить в схватку с сильными противниками и сделать что-то почти невозможное. Появляющиеся сегодня у вас идеи покажутся окружающими очень интересными, так что можете даже не сомневаться, что необходимая поддержка будет вам обеспечена. Во второй половине дня вероятна незапланированная поездка, которая окажется очень интересной и увлекательной. Финансовая картина благоприятная: все покупки этого дня будут удачными, и вам точно не придется жалеть о потраченных средствах.

Сегодня вам не все будет даваться легко. Споры и разногласия с окружающими станут возникать гораздо чаще обычного, а из-за случившегося сегодня серьезного конфликта может даже оказаться под угрозой ваша дальнейшая совместная работа. Если вам удастся сохранить душевное равновесие, то день сложится намного удачнее. В этом случае вы не станете тратить силы понапрасну, сосредоточитесь на том, что действительно важно и добьетесь в этих делах отличных результатов. Все поездки этого дня сложатся хорошо, причем, неважно, какие цели вы будете преследовать: в любом случае вы получите массу приятных эмоций и незабываемых впечатлений.

Сегодня успешно пройдут важные встречи и деловые переговоры. Не исключено, что вы договоритесь о выгодном долгосрочном сотрудничестве или же получите настолько заманчивое предложение, что не сможете от него отказаться. При возникновении каких-либо трудностей обращайтесь за советом к опытным людям – они подскажут вам, как необходимо поступить. Если вы проявите настойчивость, то можете получить поддержку влиятельных людей. Финансовая картина неблагоприятная: малейшее легкомыслие в вопросах, связанных с деньгами, может обернуться потерями и другими серьезными проблемами. Вечером вероятна долгожданная встреча с человеком, по которому вы сильно скучали.

В первой половине дня постарайтесь меньше нервничать и волноваться. Вряд ли получится полностью избежать неприятных и напряженных моментов, однако, вы обязательно со всем справитесь, в чем вам помогут полученный ранее опыт и способность разбираться в людях. В это время желательно воздержаться от принятия важных решений, особенно, касающихся денег и имущества. Не стоит пытаться быстро поправить свое материальное положение – это вряд ли приведет к чему-то хорошему: не берите на себя никаких непродуманных обязательств и доверяйте только тем партнерам, которые проверены долгосрочным сотрудничеством. Отправляясь в поездку, будьте осторожнее – высока вероятность мелких, но неприятных травм.

Возможно, этот день будет не очень плодотворным, зато весьма благоприятным. Представится возможность завести знакомства с интересными людьми, вдоволь пообщаться и повеселиться в компании старых друзей. Этот день порадует вас небольшими приятными сюрпризами, неожиданными подарками или знаками внимания со стороны представителей противоположного пола. Деловые встречи и важные переговоры пройдут неплохо, но достигнутые сегодня договоренности, скорее всего, позднее будут пересмотрены. Кто-то из старых знакомых напомнит о себе вечером, и вы этому очень обрадуетесь.

Сегодня ваша главная задача – избегать споров с окружающими. Это будет довольно нелегко, но все-таки вам под силу. Просто отложите на время обсуждение важных вопросов, особенно, тех, которые и раньше вызывали разногласия – сейчас это может и вовсе привести к серьезному конфликту и даже разрыву отношений. Вы не захотите прислушиваться к чужому мнению, а настаивая на своей точке зрения, можете так увлечься, что совершенно забудете о фактах, которые было необходимо учесть. Также сегодня нежелательно посещать государственные организации: рискуете попасть там в неловкое положение. Если есть возможность отправиться хотя бы в небольшую поездку, то именно так и стоит поступить.

Вас ожидает довольно спокойный и приятный день. С утра лишь вам предстоит столкнуться с несколькими напряженными моментами, но ни одной серьезной проблемы не возникнет, а со всякими мелкими трудностями вы легко разберетесь. Благодаря какому-то удачному совпадению вы поймете, что нужно предпринять для достижения желаемых результатов. Во второй половине дня можно обсуждать с союзниками и близкими людьми важные вопросы и планы на будущее. Вечер порадует вас денежными поступлениями, неожиданными подарками или другими приятными сюрпризами.

Этот благоприятный день обещает быть щедрым на сюрпризы и другие приятные моменты. Можно браться за какие-то совершенно новые дела или начать решать задачу, которая уже давно вызывала у вас любопытство. Вероятна неожиданная встреча, которой вы очень обрадуетесь. Вам даже не придется стараться, чтобы понравиться всем новым знакомым без исключения: они сразу увидят ваши самые лучшие стороны. Домашние дела не покажутся вам ни скучными, ни утомительными, даже если их будет на порядок больше обычного. Также этот день благоприятен для покупки бытовой техники и других вещей для дома, которые могут улучшить вашу жизнь.

Сегодня вам будет сложно смотреть на вещи реально, поэтому вы рискуете зачастую выдавать желаемое за действительное. Кроме того, сегодня вас будут окружать люди, щедрые на обещания и умеющие говорить именно то, что вам хотелось бы услышать. Если вы доверитесь обещаниям этих людей, то рискуете стать пешкой в чьей-то игре. Не спешите делиться с кем-либо важной информацией или высказывать свое мнение вслух. Также этот день совсем не подходит для того, чтобы удивлять и шокировать окружающих. Вечером вы можете неожиданно разоблачить своего давнего тайного недоброжелателя.