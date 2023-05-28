Басилашвили: «Я живу сейчас под блокадой и-за уколов»
Олег Басилашвили в последнее время часто жалуется на ухудшение здоровья. Но на сцену 88-летний артист по-прежнему выходит, добросовестно отыгрывая спектакли.
Как информирует портал passion.ru, здоровье Олега Валериановича сильно пошатнулось после того, как он дважды переболел коронавирусной инфекцией. Особенно мучает боль в позвоночнике. Перед выходом на сцену артисту делают уколы, но под конец выступления он все равно уже с трудом выходит на поклон.
«Должен играть спектакль. Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», — пояснил Басилашвили.
Артисту трудно ходить, приходится опираться на трость.
Ранее актер Олег Басилашвили посетовал на «повальное уничтожение режиссуры в России». Таким образом он прокомментировал новость об уходе Андрея Могучего с поста художественного руководителя БДТ имени Товстоногова.