Басилашвили: «Я живу сейчас под блокадой и-за уколов»

Олег Басилашвили в последнее время часто жалуется на ухудшение здоровья. Но на сцену 88-летний артист по-прежнему выходит, добросовестно отыгрывая спектакли.

Как информирует портал passion.ru, здоровье Олега Валериановича сильно пошатнулось после того, как он дважды переболел коронавирусной инфекцией. Особенно мучает боль в позвоночнике. Перед выходом на сцену артисту делают уколы, но под конец выступления он все равно уже с трудом выходит на поклон.