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Басилашвили: «Я живу сейчас под блокадой и-за уколов»

Олег Басилашвили в последнее время часто жалуется на ухудшение здоровья. Но на сцену 88-летний артист по-прежнему выходит, добросовестно отыгрывая спектакли.

Басилашвили: «Я живу сейчас под блокадой и-за уколов»
© РИА Новости

Как информирует портал passion.ru, здоровье Олега Валериановича сильно пошатнулось после того, как он дважды переболел коронавирусной инфекцией. Особенно мучает боль в позвоночнике. Перед выходом на сцену артисту делают уколы, но под конец выступления он все равно уже с трудом выходит на поклон.

«Должен играть спектакль. Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», — пояснил Басилашвили.

Артисту трудно ходить, приходится опираться на трость.

Ранее актер Олег Басилашвили посетовал на «повальное уничтожение режиссуры в России». Таким образом он прокомментировал новость об уходе Андрея Могучего с поста художественного руководителя БДТ имени Товстоногова.

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