Директор Ленкома рассказал о состоянии Панфилова
Марк Варшавер рассказал, что состояние народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова, госпитализированного ранее с инсультом и пневмонией, улучшилось, положительная динамика налицо. В ближайшей перспективе предстоит перевод 89-летнего Глеба Анатольевича в реабилитационное отделение, - пишет ТАСС.
«Хочется надеяться на то, что Глебу Анатольевичу Панфилову - большому режиссеру, который поставил в "Ленкоме" несколько спектаклей, народному артисту наконец стало лучше Будем надеяться, в скором времени мы его увидим здоровым и счастливым», — сообщил Варшавер.
Советского и российского режиссера Глеба Панфилова госпитализировали в Москве в четверг, 11 мая, в с подозрением на инсульт.