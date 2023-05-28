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Директор Ленкома рассказал о состоянии Панфилова

Марк Варшавер рассказал, что состояние народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова, госпитализированного ранее с инсультом и пневмонией, улучшилось, положительная динамика налицо. В ближайшей перспективе предстоит перевод 89-летнего Глеба Анатольевича в реабилитационное отделение, - пишет ТАСС.

Директор Ленкома рассказал о состоянии Панфилова
© РИА Новости

«Хочется надеяться на то, что Глебу Анатольевичу Панфилову - большому режиссеру, который поставил в "Ленкоме" несколько спектаклей, народному артисту наконец стало лучше Будем надеяться, в скором времени мы его увидим здоровым и счастливым», — сообщил Варшавер.

Советского и российского режиссера Глеба Панфилова госпитализировали в Москве в четверг, 11 мая, в с подозрением на инсульт.

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