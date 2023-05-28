Директор Ленкома рассказал о состоянии Панфилова

«Хочется надеяться на то, что Глебу Анатольевичу Панфилову - большому режиссеру, который поставил в "Ленкоме" несколько спектаклей, народному артисту наконец стало лучше Будем надеяться, в скором времени мы его увидим здоровым и счастливым», — сообщил Варшавер.