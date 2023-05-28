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Дочь Агутина и Варум приобрела квартиру в Америке

Как известно, Лиза, дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина, много лет живет в Америке с дедушкой и бабушкой по маме. Она уже определилась, чему посвятит свою жизнь – у нее есть собственная музыкальная группа.

Дочь Агутина и Варум приобрела квартиру в Америке
© РИА Новости

При этом девушка очень самостоятельна – отказывается от финансовой помощи родителей и помимо творческой работы и концертов активно подрабатывала домработницей, курьером, официанткой. Об этом информируют dni.ru.

По словам ее дедушки Николая Агутина, девушка сама накопила себе на квартиру. Правда, отец все-таки помог деньгами.

«Она еще та девочка – если цель имеет, то все! Лиза откладывала деньги. Но у нее даже и концерты платные бывают», – рассказал Николай Агутин.

По словам Леонида Агутина, с дочкой он находится на постоянной связи. Отец дает ей профессиональные советы.

«Она играет рок-н-ролл, я был на нескольких ее концертах. Она - крутая чувиха по-настоящему! К счастью, о работе официантки забыла. Я-таки уломал ее этого не делать», — пояснил певец.

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