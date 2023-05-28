Дана Борисова призналась в обострении психического расстройства

На днях телеведущая отвечала на вопросы подписчиков в своих социальных сетях. Борисова не стеснялась говорить на любые темы и была весьма откровенна со своей аудиторией. Одна из пользовательниц написала экс-ведущей «Армейского магазина», что она плохо выглядит в последнее время. Также девушка предположила, что у Даны уже начался климакс, который и вызывает такие перемены во внешнем виде 46-летней телеведущей. Борисова не растерялась и ответила, что никакого климакса у неё нет, а вот биполярное расстройство личности — официально диагностировано. Обострение заболевания у Борисовой начинается стабильно в конце мая, что очень влияет на внешний вид и самочувствие эпатажной звезды ТВ. Напомним, что Дана много лет боролось в завосимостью от алкоголя и запрещённых веществ. На таблетки, со слов телеведущей, её подсадил хороший друг, который сам уже умер. Борисова прошла долгий путь реабилитации, чтобы наконец побороть зависимость и вернуться к нормальной жизни. Однако есть вещи, которые абсолютному лечению не поддаются. Например, психические расстройства. Их можно только корректировать специальными медикаментами и отслеживать динамику.