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Пугачева обняла Макаревича*на концерте в Израиле

Недавно в Израиле состоялось выступление группы «Машина времени». Как известно, ее лидер Андрей Макаревич*(признан в РФ иностранным агентом) теперь живет в Израиле с женой Эйнат Кляйн, в прошлом году у супругов родился сын Эйтан. А накануне легендарной в прошлом группе исполнилось 54 года, по этому поводу в Израиле состоялся ее концерт. Об этом пишет портал slovodel.com.

Пугачева обняла Макаревича*на концерте в Израиле
© РИА Новости

Алла Пугачева пришла поддержать давнего товарища. Ее появление незамеченным не осталось – прямо во время концерта музыканты взяли Примадонну за руки и вывели на сцену. Пугачева обняла артистов и помахала рукой зрителям, которые приветствовали ее выход аплодисментами.

Пугачева, Макаревич и Гребенщиков встретились в израильском ресторане

Позднее в своем микроблоге народная артистка поздравила группу с днем рождения.

«Машина времени» в любые времена ко времени. С днем рождения, друзья!» — написала она и выложила видеоролик с мероприятия.

Сбежавших из России иноагентов и артистов, критикующих Россию и СВО на Украине, предложили лишить пенсий и других выплат. Такая инициатива поступила в Государственную Думу РФ от активистов движения «Зов Народа».

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