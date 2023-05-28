Пугачева обняла Макаревича*на концерте в Израиле

Недавно в Израиле состоялось выступление группы «Машина времени». Как известно, ее лидер Андрей Макаревич*(признан в РФ иностранным агентом) теперь живет в Израиле с женой Эйнат Кляйн, в прошлом году у супругов родился сын Эйтан. А накануне легендарной в прошлом группе исполнилось 54 года, по этому поводу в Израиле состоялся ее концерт. Об этом пишет портал slovodel.com.