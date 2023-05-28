Пугачева обняла Макаревича*на концерте в Израиле
Недавно в Израиле состоялось выступление группы «Машина времени». Как известно, ее лидер Андрей Макаревич*(признан в РФ иностранным агентом) теперь живет в Израиле с женой Эйнат Кляйн, в прошлом году у супругов родился сын Эйтан. А накануне легендарной в прошлом группе исполнилось 54 года, по этому поводу в Израиле состоялся ее концерт. Об этом пишет портал slovodel.com.
Алла Пугачева пришла поддержать давнего товарища. Ее появление незамеченным не осталось – прямо во время концерта музыканты взяли Примадонну за руки и вывели на сцену. Пугачева обняла артистов и помахала рукой зрителям, которые приветствовали ее выход аплодисментами.
Позднее в своем микроблоге народная артистка поздравила группу с днем рождения.
«Машина времени» в любые времена ко времени. С днем рождения, друзья!» — написала она и выложила видеоролик с мероприятия.
Сбежавших из России иноагентов и артистов, критикующих Россию и СВО на Украине, предложили лишить пенсий и других выплат. Такая инициатива поступила в Государственную Думу РФ от активистов движения «Зов Народа».