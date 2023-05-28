Брежнева и Меладзе ищут арендаторов в свой подмосковный особняк

Вера Брежнева и Константин Меладзе год назад переехали жить в Италию. В Тоскане у них есть вилла, там звездное семейство и обосновалось. А свой дом в элитном поселке «Миллениум парк», что в Истринском районе Подмосковья, они выставили на продажу.

Супруги хотели продать особняк за 300 миллионов рублей, но покупателей не нашлось. Спустя несколько месяцев хозяева решили сдать коттедж в аренду. Ситуацию обыграли в эфире последнего выпуска шоу «Телега Online».

Пранкер Сорян позвонил агенту, который занимается сдачей жилья. Как ему объяснил риэлтор, Брежнева и Меладзе хотят за аренду 1,8 миллиона рублей в месяц. Но готовы и сделать скидку и снизить цену – до 1, 5 миллионов рублей.

Как рассказывает «Комсомольская Правда», особняк действительно хорош. На первом этаже находится огромная гостиная с панорамными окнами и камином. Там же расположены спальня, кухня-столовая и два санузла. На втором этаже — три спальни с гардеробными. На третьем этаже -мансарда.