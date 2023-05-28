Соседов резко высказался о Пугачевой
Сергей Соседов в очередной раз нелицеприятно высказался о покинувшей страну Алле Пугачевой. Будучи гостем телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ, он напомнил, что народная артистка СССР назвала россиян «рабами» и «холопами». Скандальные слова Примадонны запомнились публике.
«Кто это сказал? Наша главная старперка, прости господи! Рабы и холопы! А она барыня выискалась!» — возмутился музыкальный критик.
Соседов отметил, что когда-то публика очень любила Пугачеву. Но та предала своих поклонников, поскольку в любой ситуации следует оставаться человеком, однако певице «этого понимания не дано», - информирует НТВ.
Сергей считает, что оскорбления не должны оставаться безнаказанными.
«Прощать такое нельзя! Я думаю, что их карьеры окончены. Публика должна сделать выводы. Если они захотят сюда вернуться с концертами, то просто не посещать эти концерты», — сказал он.
Сергей Соседов считает, что место российской певицы номер один, которое ранее принадлежало Алле Пугачевой, теперь займет Лариса Долина. Музыкальный критик и телеведущий убежден, что оно принадлежит ей по праву.