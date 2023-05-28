$79.97-0.0285.92+0.04

Соседов резко высказался о Пугачевой

Сергей Соседов в очередной раз нелицеприятно высказался о покинувшей страну Алле Пугачевой. Будучи гостем телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ, он напомнил, что народная артистка СССР назвала россиян «рабами» и «холопами». Скандальные слова Примадонны запомнились публике.

Соседов резко высказался о Пугачевой
© ТАСС

«Кто это сказал? Наша главная старперка, прости господи! Рабы и холопы! А она барыня выискалась!» — возмутился музыкальный критик.

Соседов отметил, что когда-то публика очень любила Пугачеву. Но та предала своих поклонников, поскольку в любой ситуации следует оставаться человеком, однако певице «этого понимания не дано», - информирует НТВ.

Сергей считает, что оскорбления не должны оставаться безнаказанными.

«Прощать такое нельзя! Я думаю, что их карьеры окончены. Публика должна сделать выводы. Если они захотят сюда вернуться с концертами, то просто не посещать эти концерты», — сказал он.

Сергей Соседов считает, что место российской певицы номер один, которое ранее принадлежало Алле Пугачевой, теперь займет Лариса Долина. Музыкальный критик и телеведущий убежден, что оно принадлежит ей по праву.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий