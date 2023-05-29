Любовный гороскоп на 30 мая 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Чувства одиноких представителей знака могут оказаться невзаимными. События этого дня поменяют жизненные приоритеты и помогут стать мудрее. ТЕЛЬЦЫ Научитесь спокойно реагировать на смену настроения своего партнера. Так, удастся предотвратить возможные конфликты 30 мая. БЛИЗНЕЦЫ Близнецы будут поглощены своими фантастическими идеями и проектами настолько, что на личную жизнь почти не останется времени. Но в этом нет ничего страшного. Вы своего не упустите. РАКИ Если Раки хотят найти свою вторую половинку, то 30 мая нужно хотя бы иногда выныривать из мира своих фантазий и грез. Иначе рискуете пройти мимо того, кто предназначен судьбой. ЛЬВЫ Львам не стоит забывать, что любимый человек очень нуждается в вашем внимании и общении. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно для второй половинки. ДЕВЫ 30 мая для влюбленных Дев поведение партнера может показаться странным. Звезды предупреждают, не делайте поспешных выводов. Поговорите открыто о том, что вас волнует. ВЕСЫ За сердцем Весов объявили настоящую охоту! В конце дня за ваше расположение будут бороться представители противоположного пола. Постарайтесь сгладить конфликты. СКОРПИОНЫ Любимый человек в этот день может совершить массу ошибок. Не держите на него зла. Вы тоже неидеальны. СТРЕЛЬЦЫ Стрельцы рискуют забыть какую-то важную дату. Проверьте календарь или спросите у близких, чтобы не расстраивать вторую половинку. КОЗЕРОГИ Козерогам важно видеть положительные изменения на любовном фронте, даже если они едва наметились. Это поможет увереннее чувствовать себя в сложные моменты. ВОДОЛЕИ Влюбленные Водолеи начинают снимать розовые очки. Вы можете заметить то, что вызовет вопросы. Не исключено, что в ближайшем будущем захотите многое для себя прояснить. Действуйте деликатно. РЫБЫ Рыбы склонны проявлять повышенную любовную активность 30 мая. Они могут ловко перехватывать инициативу у партнера или дразнить его своими маневрами. Звезды не советуют играть с чужими чувствами. Фото: unsplash