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Поклонник Бейонсе попытался перекричать певицу на концерте

Восторженный фанат попытался перепеть американскую звезду Бейонсе на концерте. Исполнительница заметила надрывающегося поклонника, который расположился прямо у сцены.

Поклонник Бейонсе попытался перекричать певицу на концерте
© globallookpress.com

Ролик с кричащим под песню зрителем покорил пользователей Сети. Во время исполнения композиции, звезда не успевала вступить, как ее старательно начал перекрикивать молодой человек. Первый раз певица остановилась, а когда зритель закричал во второй раз, она слегка склонилась в поклоне, улыбнулась и приложила руку к сердцу, дав понять , что оценила его старания.

Часть пользователей сочла, что поклонник перестарался, а другая предположила, что после таких криков и трелей, он мог и не выжить.

Добавим, что Бейонсе стала появляться на концертах с 11-летней дочерью Блю Айви Картер. Девочка выходит на сцену в составе балетной подтанцовки.

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