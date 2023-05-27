Поклонник Бейонсе попытался перекричать певицу на концерте
Восторженный фанат попытался перепеть американскую звезду Бейонсе на концерте. Исполнительница заметила надрывающегося поклонника, который расположился прямо у сцены.
Ролик с кричащим под песню зрителем покорил пользователей Сети. Во время исполнения композиции, звезда не успевала вступить, как ее старательно начал перекрикивать молодой человек. Первый раз певица остановилась, а когда зритель закричал во второй раз, она слегка склонилась в поклоне, улыбнулась и приложила руку к сердцу, дав понять , что оценила его старания.
Часть пользователей сочла, что поклонник перестарался, а другая предположила, что после таких криков и трелей, он мог и не выжить.
Добавим, что Бейонсе стала появляться на концертах с 11-летней дочерью Блю Айви Картер. Девочка выходит на сцену в составе балетной подтанцовки.