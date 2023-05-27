Поклонник Бейонсе попытался перекричать певицу на концерте

Ролик с кричащим под песню зрителем покорил пользователей Сети. Во время исполнения композиции, звезда не успевала вступить, как ее старательно начал перекрикивать молодой человек. Первый раз певица остановилась, а когда зритель закричал во второй раз, она слегка склонилась в поклоне, улыбнулась и приложила руку к сердцу, дав понять , что оценила его старания.