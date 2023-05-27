На продажу дачи Пугачевой наложен запрет

Алла Пугачева, которая уже обустроилась в Израиле, стала участницей судебного процесса в России из-за долга за свою знаменитую дачу на Истре.

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Как оказалось, Алла Борисовна не внесла очередной платеж за недвижимость в деревне Бережки Московской области. У дачи, которой певица владеет с 90-х годов, есть собственный причал и спуск к воде, огороженный забором. Этот участок береговой линии она в свое время взяла в аренду у местных властей.

Но платеж был просрочен, на основную сумму набежали пени, и районная администрация обратилась в суд с иском о взыскании, - пишет «Комсомольская Правда».

Это произошло на фоне того, что недвижимость, подаренная артисткой внуку Никите Преснякову, предлагалась покупателям за 225 млн рублей. Теперь объявление о продаже исчезло.

Звездный адвокат Андрей Алешкин прокомментировал ситуацию.

«Чтобы взыскать финансовые обязательства, законодатель блокирует сделку купли-продажи. В любом случае, ограничения накладываются только судом и исполняются судебными приставами. Ограничения могут быть наложены в судебном порядке из-за каких-либо взысканий - налоговых, арендных задолженностей и так далее. Полагаю, это связано именно с долгом Аллы Пугачевой за арендованный участок», - сказал юрист.