Бузову назвали самым известным блогером России
Агентство Motive agency&production провело онлайн-опрос среди россиян, по результатам которого были определены самые популярные блогеры в России. Как сообщает «Газеты.Ru», в ее распоряжении имеются результаты исследования.
Первое место заняла– Ольга Бузова: ее знают 53% опрошенных в целом. На втором - Ксения Собчак и Настя Ивлеева (по 50%), на третьем месте оказался Тимати (47%).. В десятку самых известных блогеров вошли Егор Крид, Ксения Бородина, Джиган, Константин Ивлев, Регина Тодоренко и Даня Милохин.
Исследование также показало, что 79% российских интернет-пользователей следят за блогами. Более трети из них (36%) делают это ежедневно, а 38% — несколько раз в неделю. Есть также те, кто просматривает блоги раз в неделю (11%), несколько раз в месяц (7%) или нерегулярно (9%).