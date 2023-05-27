Бузову назвали самым известным блогером России

Агентство Motive agency&production провело онлайн-опрос среди россиян, по результатам которого были определены самые популярные блогеры в России . Как сообщает «Газеты.Ru», в ее распоряжении имеются результаты исследования.

Исследование также показало, что 79% российских интернет-пользователей следят за блогами. Более трети из них (36%) делают это ежедневно, а 38% — несколько раз в неделю. Есть также те, кто просматривает блоги раз в неделю (11%), несколько раз в месяц (7%) или нерегулярно (9%).