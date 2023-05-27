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Борисова рассказала об обострении болезни

Дана Борисова пожаловалась на обострение биполярного расстройства. Она опубликовала свой ответ одной из подписчиц.

Борисова рассказала об обострении болезни
© РИА Новости

Поклонница спросила, почему Дана в последнее время не очень хорошо выглядит и предположила, что ухудшение самочувствия произошло из-за начавшегося у Даны климакса, - пишет gazeta.ru.

Борисова ответила, что климакса у нее еще нет, а ухудшение состояния происходит на фоне обострения биполярного расстройства, которое обычно у нее начинается в мае.

«У меня биполярное расстройство. Стабильно хуже в конце мая, климакс пока не начался», — сообщила телеведущая.

Ранее Борисова оплатила задолженность по ЖКХ с помощью пожертвований подписчиков, собрав 25 тысяч рублей.

Знаменитость сделала публикацию в социальных сетях, попросив неравнодушных перевести ей по сто рублей. Телеведущая сообщила, что благодаря коллективному сбору погасила долг в 25 тысяч рублей.

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