Борисова рассказала об обострении болезни

Дана Борисова пожаловалась на обострение биполярного расстройства. Она опубликовала свой ответ одной из подписчиц.

Поклонница спросила, почему Дана в последнее время не очень хорошо выглядит и предположила, что ухудшение самочувствия произошло из-за начавшегося у Даны климакса, - пишет gazeta.ru.

Борисова ответила, что климакса у нее еще нет, а ухудшение состояния происходит на фоне обострения биполярного расстройства, которое обычно у нее начинается в мае.

«У меня биполярное расстройство. Стабильно хуже в конце мая, климакс пока не начался», — сообщила телеведущая.

Ранее Борисова оплатила задолженность по ЖКХ с помощью пожертвований подписчиков, собрав 25 тысяч рублей.