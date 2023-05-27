Самойлова: «Джиган сел на жесточайшую диету»
Оксана Самойлова с супругом демонстрируют публике семейную идиллию. Сейчас бизнесвумен занялась приведением в порядок внешнего вида своего мужа.
В последнее время Джиган был очень далек от здорового образа жизни, вследствие чего добавил немало килограммов и отрастил живот. Теперь Оксана посадила своего любителя вкусно поесть и выпить на жесткую диету. Результаты не заставили себя ждать, - пишут 7days.ru.
«Новости! Джиган сел на жесточайшую диету. Уже две недели, представляете. Он уже похудел килограммов на пять точно. Смотрите, какой сразу красивый, здоровенький, без пузика. У Джигана не будет пузика!» - опубликовала восторженный пост Самойлова.
Самойлова сообщила об этом в личном микроблоге. Ее рассказ на камеру слушала шестилетняя дочь Майя. Девочка была явно против преображения Джигана: «Папа, не худей. Нет».