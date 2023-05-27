Самойлова: «Джиган сел на жесточайшую диету»

Оксана Самойлова с супругом демонстрируют публике семейную идиллию. Сейчас бизнесвумен занялась приведением в порядок внешнего вида своего мужа.

В последнее время Джиган был очень далек от здорового образа жизни, вследствие чего добавил немало килограммов и отрастил живот. Теперь Оксана посадила своего любителя вкусно поесть и выпить на жесткую диету. Результаты не заставили себя ждать, - пишут 7days.ru.