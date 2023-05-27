Сафронов рассказал о встрече с Тернер

Ушла из жизни великая Тина Тернер. За свою долгую музыкальную карьеру певица побывала и в России. Никас Сафронов рассказал, что во время ее поездки в Москву он общался с артисткой и даже написал ее портрет.Об этом пишет «Московский Комсомолец».

В 1996 году продюсер Евгений Болдин организовал три концерта Тины Тернер в России. Никас сказал Болдину, что давно является поклонником певицы, и попросил их познакомить.

«Я уже тогда несколько лет дружил с Женей и попросил его познакомить меня с Тиной. Когда он представил меня этой великой певице, я предложил ей сделать карандашный набросок. Тина согласилась», - рассказал Сафронов.

Художник помнит, что звезда тогда пожаловалась на простуду. Оказывается, она отработала концерт с температурой почти в 40 градусов. Сафронов при первой встрече сделал карандашный набросок. Но дома он решил написать портрет маслом.

«Решил написать ее на фоне Москвы. Делал быстро, так как мне нужно было успеть вручить его перед отъездом Тернер. Я все успел. Предупредил Тину, что портрет еще сыроватый. Она улыбнулась и сказала, что будет везти его осторожно. Портретом она осталась довольна...», - вспоминает живописец.

По данным издания Daily Mail, похороны "королевы рок-н-ролла" будут скромными и закрытыми. На них ожидают только членов семьи и близких друзей.