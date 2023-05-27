$79.97-0.0285.92+0.04

Сафронов рассказал о встрече с Тернер

Ушла из жизни великая Тина Тернер. За свою долгую музыкальную карьеру певица побывала и в России. Никас Сафронов рассказал, что во время ее поездки в Москву он общался с артисткой и даже написал ее портрет.Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Сафронов рассказал о встрече с Тернер
© РИА Новости

В 1996 году продюсер Евгений Болдин организовал три концерта Тины Тернер в России. Никас сказал Болдину, что давно является поклонником певицы, и попросил их познакомить.

«Я уже тогда несколько лет дружил с Женей и попросил его познакомить меня с Тиной. Когда он представил меня этой великой певице, я предложил ей сделать карандашный набросок. Тина согласилась», - рассказал Сафронов.

Художник помнит, что звезда тогда пожаловалась на простуду. Оказывается, она отработала концерт с температурой почти в 40 градусов. Сафронов при первой встрече сделал карандашный набросок. Но дома он решил написать портрет маслом.

«Решил написать ее на фоне Москвы. Делал быстро, так как мне нужно было успеть вручить его перед отъездом Тернер. Я все успел. Предупредил Тину, что портрет еще сыроватый. Она улыбнулась и сказала, что будет везти его осторожно. Портретом она осталась довольна...», - вспоминает живописец.

По данным издания Daily Mail, похороны "королевы рок-н-ролла" будут скромными и закрытыми. На них ожидают только членов семьи и близких друзей.

Певица умерла 24 мая в своем доме ` Швейцарии, где жила с 2013 года со своим супругом Эрвином Бахом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий