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Гузеева показала пикантную сцену с однокурсником

Лариса Гузеева любит эпатировать поклонников. Недавно звезда обыграла пикантную сцену со съемок телесериала. Она прокомментировала эпизод, в котором лежит в одной кровати с актером Александром Лыковым. Лариса Андреевна завернулась в одеяло, а ее партнер ее обнимает.

Гузеева показала пикантную сцену с однокурсником
© РИА Новости

«Через 40 лет нужно было встретиться с однокурсником, чтобы вот это безобразие случилось с нами», — посмеялась Гузеева.

Телеведущая не стала объяснять, в каком именно проекте она задействована. Как информирует «Комсомольская правда», Гузеева сообщила, что находится в шикарном особняке с прекрасным видом из окна. По сценарию артисты изображают влюбленную пару.

Партнером Ларисы стал ее однокурсник Александр Лыков, известный публике по роли Казановы в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова поделилась подробностями работы с соведущей, актрисой Ларисой Гузеевой. В интервью РИА ФАН она назвала коллегу «профессионалом во всех отношениях» и отметила ее мудрость.

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