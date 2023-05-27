Гузеева показала пикантную сцену с однокурсником

Лариса Гузеева любит эпатировать поклонников. Недавно звезда обыграла пикантную сцену со съемок телесериала. Она прокомментировала эпизод, в котором лежит в одной кровати с актером Александром Лыковым. Лариса Андреевна завернулась в одеяло, а ее партнер ее обнимает.

«Через 40 лет нужно было встретиться с однокурсником, чтобы вот это безобразие случилось с нами», — посмеялась Гузеева.

Телеведущая не стала объяснять, в каком именно проекте она задействована. Как информирует «Комсомольская правда», Гузеева сообщила, что находится в шикарном особняке с прекрасным видом из окна. По сценарию артисты изображают влюбленную пару.

Партнером Ларисы стал ее однокурсник Александр Лыков, известный публике по роли Казановы в сериале «Улицы разбитых фонарей».