Вся семья Пугачевой уехала из России
Примадонна с супругом и детьми Лизой и Гарри, как известно обосновалась в Израиле. Ее дочь Кристина Орбакайте с супругом-бизнесменом и младшим ребенком – Клавдией живут в Америке, там у них недвижимость. Старший внук Аллы Борисовны Никита Пресняков имеет гражданство США. А недавно туда же перебрался и средний сын певицы Дени Байсаров.
Как сообщает «Московский Комсомолец», отъезд внука Примадонны в Америку подтвердила их домработница Людмила Дороднова.
Людмила рассказала, что внуки Пугачевой очень дружны и между собой, и с матерью. Так что не удивительно, что они и за рубежом оказались все вместе.
«У нее — замечательные дети. Никита с детства — прямо мужик-мужик. Денька тоже замечательный. Он более ласковый. А как любит Клаву, свою младшую сестру! Все время на руках ее таскал или она у него на плечах сидела. Смотришь на них и радуешься: не разлей вода!», — рассказала Дороднова.
Орбакайте сейчас гастролирует по Америке и Европе с концертами.