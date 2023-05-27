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Вся семья Пугачевой уехала из России

Примадонна с супругом и детьми Лизой и Гарри, как известно обосновалась в Израиле. Ее дочь Кристина Орбакайте с супругом-бизнесменом и младшим ребенком – Клавдией живут в Америке, там у них недвижимость. Старший внук Аллы Борисовны Никита Пресняков имеет гражданство США. А недавно туда же перебрался и средний сын певицы Дени Байсаров.

Вся семья Пугачевой уехала из России
© РИА Новости

Как сообщает «Московский Комсомолец», отъезд внука Примадонны в Америку подтвердила их домработница Людмила Дороднова.

Людмила рассказала, что внуки Пугачевой очень дружны и между собой, и с матерью. Так что не удивительно, что они и за рубежом оказались все вместе.

«У нее — замечательные дети. Никита с детства — прямо мужик-мужик. Денька тоже замечательный. Он более ласковый. А как любит Клаву, свою младшую сестру! Все время на руках ее таскал или она у него на плечах сидела. Смотришь на них и радуешься: не разлей вода!», — рассказала Дороднова.

Орбакайте сейчас гастролирует по Америке и Европе с концертами.

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