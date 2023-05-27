Вся семья Пугачевой уехала из России

«У нее — замечательные дети. Никита с детства — прямо мужик-мужик. Денька тоже замечательный. Он более ласковый. А как любит Клаву, свою младшую сестру! Все время на руках ее таскал или она у него на плечах сидела. Смотришь на них и радуешься: не разлей вода!», — рассказала Дороднова.