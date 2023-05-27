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Жена Джигана объяснила, почему ездит за рулем сама

Оксана Самойлова рассказала подписчикам, что предпочитает вести автомобиль самостоятельно, не пользуясь услугами персонального водителя. Об этом она написала в личном микроблоге.

Жена Джигана объяснила, почему ездит за рулем сама
© РИА Новости

«Вы знаете, что я в 99% случаев езжу за рулем сама? Меня ужасающе тошнит на пассажирских местах... В эти моменты я всегда думаю: «Боже, как бы мне доехать». Я не знаю, как от этого избавиться», — рассказала Оксана.

Как рассказывает gazeta.ru, Самойлова ездит на Rolls-Royce, стоимость которого составляет более 20 миллионов рублей. Недавно бизнесвумен решила перекрасить автомобиль в новый оттенок

«Теперь у меня лиловый шторм. Все будут узнавать меня на дорогах», — похвасталась Оксана

В августе 2022 года Самойлова подарила Джигану на 37-летие автомобиль немецкой марки Mercedes черного цвета. Предпринимательница приобрела минивэн Mercedes-Benz V-класса, стоимость которого начинается от 10 миллионов рублей.

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