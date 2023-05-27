Жена Джигана объяснила, почему ездит за рулем сама

«Вы знаете, что я в 99% случаев езжу за рулем сама? Меня ужасающе тошнит на пассажирских местах... В эти моменты я всегда думаю: «Боже, как бы мне доехать». Я не знаю, как от этого избавиться», — рассказала Оксана.