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Ди Каприо и Шейк стали выходить в свет вместе

Леонардо Ди Каприо и Ирину Шейк уже неоднократно видели вместе. Но недавно пара, похоже, перестала скрывать отношения. Об этом пишет 5 Канал со ссылкой на таблоид dailymail.

Ди Каприо и Шейк стали выходить в свет вместе
© РИА Новости

Леонардо Ди Каприо ухаживал за моделью Ириной Шейк в Каннах во время закрытой вечеринки в честь дня рождения Наоми Кемпбелл.

Ранее Шейк видели на премьере фильма «Убийцы цветочной луны», где Ди Каприо исполнил главную роль в картине. После показа американский актер увел супермодель из России на вечеринку, где также уделял ей особое внимание.

В СМИ и социальных сетях идет бурное обсуждение возможного романа звезд. Интересный момент: ранее Ди Каприо объявлял о своем незыблемом принципе – не встречаться с девушками старше 25 лет. Ирине Шейк сейчас 37. Самому голливудскому актеру — 48.

Пока ни Леонардо Ди Каприо, ни Ирина Шейк официально не комментировали слухи о возможном романе.

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