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Дочь Баталова боится мести Дрожжиной

Вынесен приговор в деле о мошенничестве с наследством актера Баталова. Суд назначил 76-летнему Михаилу Цивину и 53-летнему нотариусу Дмитрию Бублию наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима. 74-летней Наталье Дрожжиной дали 4 года условно.

Дочь Баталова боится мести Дрожжиной
© ТАСС

Дочь Баталова расплакалась, когда узнала о таком приговоре. Она считает, что Наталья Георгиевна представляет для нее опасность.

Как пишет «Комсомольская Правда», Дрожжина вела и ведет себя чрезвычайно уверенно. Так, она продолжала брать плату с арендаторов, хотя квартиры по закону уже вернулись к их владельцам. Присвоила 480 тысяч рублей.

«Маша боится, что на свободе Дрожжина может ей мстить. Мы боимся ен. Даже на скамье подсудимых Дрожжина продолжала взымать аренду за похищенные у нас квартиры. Она ничего не боится. В суде она врала, и ей не было стыдно. Ее надо бояться», — пояснила вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна Леонтенко.

Напомним, наследство актера Алексея Баталова перешло в руки мошенников, которые прежде были знакомыми семьи и помогали им, но после удалось доказать их корыстные цели.

В результате махинаций вдова и дочь актера остались без квартир, а право на имущество перешло Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину.

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