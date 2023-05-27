Дочь Баталова боится мести Дрожжиной

Вынесен приговор в деле о мошенничестве с наследством актера Баталова. Суд назначил 76-летнему Михаилу Цивину и 53-летнему нотариусу Дмитрию Бублию наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима. 74-летней Наталье Дрожжиной дали 4 года условно.

Дочь Баталова расплакалась, когда узнала о таком приговоре. Она считает, что Наталья Георгиевна представляет для нее опасность.

Как пишет «Комсомольская Правда», Дрожжина вела и ведет себя чрезвычайно уверенно. Так, она продолжала брать плату с арендаторов, хотя квартиры по закону уже вернулись к их владельцам. Присвоила 480 тысяч рублей.

«Маша боится, что на свободе Дрожжина может ей мстить. Мы боимся ен. Даже на скамье подсудимых Дрожжина продолжала взымать аренду за похищенные у нас квартиры. Она ничего не боится. В суде она врала, и ей не было стыдно. Ее надо бояться», — пояснила вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна Леонтенко.

Напомним, наследство актера Алексея Баталова перешло в руки мошенников, которые прежде были знакомыми семьи и помогали им, но после удалось доказать их корыстные цели.