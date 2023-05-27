Друг Алибасова рассказал о состоянии продюсера
В последнее время Бари Алибасов практически не появляется на публике. У 75-летнего основателя группы «На-На» были серьезные проблемы со здоровьем, так что его длительное отсутствие беспокоило поклонников.
Но друг продюсера Игорь Сандлер рассказал, что состояние здоровья Бари Каримовича улучшилось. Продюсер живет в Москве и вновь общается с друзьями, - пишет СтарХит.
«Бари был совсем недавно у меня в гостях. Приехал, как штык. Он всегда приезжает ко мне, потому что ценит нашу дружбу. Наверное, в его жизни больше нет такого человека, с которым он дружил бы на протяжении сорока с лишним лет», - сказал Сандлер.
За Алибасовым присматривает сиделка Елена. Сын же не часто навещает звездного отца.
«В плане здоровья у него не так все просто. Года три-четыре назад у него было ужасное состояние. Я к нему приехал: он брошенный, потерянный, в квартире не убрано. Ужасное зрелище! Но потом появилась Лена. Это ему Бог послал ее. Она привела Бари в нормальное состояние. Настолько заботится о нем, что не передать словами. Он теперь чистенький, ухоженный, накормленный, довольный. Она с него сдувает пылинки!»
Сандлер уверен, что Алибасову нельзя рассчитывать на помощь сына. Хорошо, что рядом надежная женщина, ее и следует держаться.
«Никто не знает, на кого Алибасов перепишет наследство. Могу сказать, что, если он подпишет часть нажитого Лене, это будет правильно. Она достойна этого», - объяснил друг продюсера.
Ранее сын продюсера Бари Алибасова Бари рассказал в беседе с mk.ru, какие похороны хочет его отец.