Друг Алибасова рассказал о состоянии продюсера

«В плане здоровья у него не так все просто. Года три-четыре назад у него было ужасное состояние. Я к нему приехал: он брошенный, потерянный, в квартире не убрано. Ужасное зрелище! Но потом появилась Лена. Это ему Бог послал ее. Она привела Бари в нормальное состояние. Настолько заботится о нем, что не передать словами. Он теперь чистенький, ухоженный, накормленный, довольный. Она с него сдувает пылинки!»