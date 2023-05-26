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Вайкуле опровергла слухи о профессиональной вражде Пугачевой и Ротару

Латвийская певица Лайма Вайкуле прокомментировала информацию о конфликте коллег Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Она заявила, что артисткам было нечего делить на сцене.

Вайкуле прокомментировала сообщения о вражде Пугачевой и Ротару
© слово и дело

В Сети появились слухи о возможной профессиональной вражде между Примадонной и Ротару. Вайкуле прокомментировала эту информацию на своем YouTube-канале. Она заявила, что все могли придумать поклонники.

«Помните они пели дуэтом песню "Нас не догонят" группы "Тату"? Им нечего делить. Остальное наверно придумали поклонники», – подчеркнула певица.

Она также поделилась мнением о возможном местонахождении Ротару. По ее словам, знаменитость некоторое время жила в Киеве, но могла переехать во Львов. Вайкуле призналась, что после начала спецоперации ни разу не связывалась с коллегой.

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