Вайкуле прокомментировала сообщения о вражде Пугачевой и Ротару

Вайкуле опровергла слухи о профессиональной вражде Пугачевой и Ротару
Латвийская певица Лайма Вайкуле прокомментировала информацию о конфликте коллег Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Она заявила, что артисткам было нечего делить на сцене.
В Сети появились слухи о возможной профессиональной вражде между Примадонной и Ротару. Вайкуле прокомментировала эту информацию на своем YouTube-канале. Она заявила, что все могли придумать поклонники.
«Помните они пели дуэтом песню "Нас не догонят" группы "Тату"? Им нечего делить. Остальное наверно придумали поклонники», – подчеркнула певица.
Она также поделилась мнением о возможном местонахождении Ротару. По ее словам, знаменитость некоторое время жила в Киеве, но могла переехать во Львов. Вайкуле призналась, что после начала спецоперации ни разу не связывалась с коллегой.