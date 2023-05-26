$79.97-0.0285.92+0.04

Селин Дион отменила ряд концертов из-за неизлечимой болезни

Знаменитая канадская певица Селин Дион отменила ряд концертов в Европе из-за неизлечимой болезни. Об этом сообщается на официальном сайте певицы.

Селин Дион отменила ряд концертов из-за неизлечимой болезни
© globallookpress.com

На сайте также приводится обращение Селин Дион к поклонникам. В нём певица выразила сожаление о случившемся, а также рассказала, что ждёт возможности вновь вернуться на сцену.

«Мне так жаль снова разочаровывать всех вас. Я упорно работаю для того, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень трудными, даже когда ты здоров на 100%. Это несправедливо по отношению к вам и это разбивает мне сердце, но будет лучше, если мы отменим все прямо сейчас – до того момента, пока я действительно не буду готова снова вернуться на сцену», – сказано на сайте.

Отмена выступлений коснулась концертов в Амстердаме, Париже, Антверпене, Копенгагене, Осло, Стокгольме, Хельсинки, Праге, Цюрихе, Будапеште, Лондоне и других европейских городах. При этом все деньги за билеты будут возвращены покупателям.

Напомним, что в начале 2022 года у Селин Дион диагностировали редкую неизлечимую болезнь – синдром мышечной скованности. Согласно статистике, это заболевание встречается у одного человека из миллиона. Пациенты с этим заболеванием сталкиваются с непроизвольным напряжением мышц и неспособностью двигаться. На сегодняшний день болезнь считается неизлечимой.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий