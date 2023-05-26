Селин Дион отменила ряд концертов из-за неизлечимой болезни
Знаменитая канадская певица Селин Дион отменила ряд концертов в Европе из-за неизлечимой болезни. Об этом сообщается на официальном сайте певицы.
На сайте также приводится обращение Селин Дион к поклонникам. В нём певица выразила сожаление о случившемся, а также рассказала, что ждёт возможности вновь вернуться на сцену.
«Мне так жаль снова разочаровывать всех вас. Я упорно работаю для того, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень трудными, даже когда ты здоров на 100%. Это несправедливо по отношению к вам и это разбивает мне сердце, но будет лучше, если мы отменим все прямо сейчас – до того момента, пока я действительно не буду готова снова вернуться на сцену», – сказано на сайте.
Отмена выступлений коснулась концертов в Амстердаме, Париже, Антверпене, Копенгагене, Осло, Стокгольме, Хельсинки, Праге, Цюрихе, Будапеште, Лондоне и других европейских городах. При этом все деньги за билеты будут возвращены покупателям.
Напомним, что в начале 2022 года у Селин Дион диагностировали редкую неизлечимую болезнь – синдром мышечной скованности. Согласно статистике, это заболевание встречается у одного человека из миллиона. Пациенты с этим заболеванием сталкиваются с непроизвольным напряжением мышц и неспособностью двигаться. На сегодняшний день болезнь считается неизлечимой.