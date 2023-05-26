Селин Дион отменила ряд концертов из-за неизлечимой болезни

«Мне так жаль снова разочаровывать всех вас. Я упорно работаю для того, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень трудными, даже когда ты здоров на 100%. Это несправедливо по отношению к вам и это разбивает мне сердце, но будет лучше, если мы отменим все прямо сейчас – до того момента, пока я действительно не буду готова снова вернуться на сцену», – сказано на сайте.