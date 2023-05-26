Моргенштерн* оценил бодипозитив фразой «ненавижу жирных»

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) оценил движение бодипозитива фразой «ненавижу жирных». Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Bugatti Music.

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Музыкант высказался о внешности девушек, отметив, что не одобряет растительность на теле. Также он заявил о негативном отношении к обладателям лишнего веса.

«Я вообще против бодипозитива. Сейчас модели ********, какие-то жирные, волосатые. Мне не нравится, когда у телок ноги волосатые. Девушки также должны брить подмышки. (...) Я ненавижу жирных людей», — отметил исполнитель.

Бизнесмен и музыкант Арут Назарян также поддержал коллегу. «У девушек ниже ресниц волос быть не должно вообще. Если бы я когда-то увидел волосатые подмышки, я бы сбежал быстро...» — добавил он.