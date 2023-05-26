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Лайма Вайкуле начала сбор денег для украинских боевиков

Певица и актриса Лайма Вайкуле выходит "на новый уровень": вслед за антироссийскими высказываниями артистка заявила, что начинает сбор средств для поддержки ВСУ. Более того - певица обещает перечислить весь вырученный на своем грядущем фестивале гонорар украинским нацистам.

Лайма Вайкуле начала сбор денег для украинских боевиков
© Российская Газета

Впрочем, людей, давно знающих Вайкуле, такая ее выходка совершенно не удивила. Известный советский, российский музыкант и продюсер Игорь Сандлер рассказал МК.RU, что экс-коллега, с которой он познакомился сорок лет назад, изначально была с "двойным дном".

Сандлер, после "Интеграла" создавший группу "Индекс-398" (в которой, кстати, начинал карьеру Лепс), вместе с Вайкуле работал в СССР на стадионах, и знает, что говорит.

"Можно говорить, что угодно, но, когда перед тобой стоит четкий выбор: "Ты за или против" - в итоге победит то, что сидит у тебя в подкорке", - заметил Сандлер, заключая: "Вот из Лаймы всё и полезло".

"Вайкуле - человек скрытый, с "двойным дном", всегда была себе на уме. Есть люди искренние, а есть люди, которые говорят одно, думают второе, а делают третье", - продолжил артист, подчеркнув, что это как раз и есть случай Вайкуле.

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